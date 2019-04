Benefizveranstaltung für Förderverein Abbé George : Konzerterlebnis in schmucker Kapelle

Kipshoven Nur wenige Plätze blieben bei einem Benefizkonzert in der Kipshovener Kapelle zugunsten des Fördervereins Abbé George frei. Vorsitzende Hedwig Klein begrüßte Gäste „aus allen Ecken der Stadt“.

Die Musiker hätten dem Förderverein vor einiger Zeit ganz spontan angeboten ihren Teil dazu beizutragen, in Afrika ein richtiges Krankenhaus auf die Beine zu stellen, erzählte sie später. Ein Folgeprojekt, das sich an die Errichtung der „Kinder- und Krankenstation in Magara“ anschließt. Die Besucher könnten sicher sein, dass sie einen schönen musikalischen Nachmittag erlebten und dass der Erlös aus der Türsammlung zu hundert Prozent in Afrika, Burundi, eingesetzt wird.