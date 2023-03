Baumaßnahme in Wegberg Kindertagesstätte St. Peter und Paul wird erweitert

Die Kindertageseinrichtung St. Peter und Paul in Wegberg wird um eine Gruppe erweitert, der Jugendhilfeausschuss des Kreises Heinsberg stimmte nun dem Erweiterungsbau zu. Damit reagiert der Kreis Heinsberg auf den aktuell nicht gedeckten Bedarf an Betreuungsplätzen. Die zweigruppige Kindertageseinrichtung St. Peter und Paul in Wegberg befindet sich im Eigentum der Trägerin – und das ist die Katholische Kirchengemeinde St. Martin Wegberg. Die Entscheidung zur Erweiterung erfolgt auf Grundlage der Jugendhilfeplanung und muss auch kirchenaufsichtsrechtlich genehmigt werden.