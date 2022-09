Kindermühlentag in der Schrofmühle

Am 11. September in Rickelrath

Kindermühlentag in der Schrofmühle in Rickelrath. Foto: Förder- und Museumsverein Schrofmühle Rickelrath e.V.

Rickelrath Begleitend zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September, sind Kinder eingeladen. Sie können ein „Diplom“ erwerben und Hilfsmüller werden.

(RP) Nach den großen Erfolgen 2019 und 2021 findet am kommenden Sonntag, 11. September, an der Schrofmühle der dritte Kindermühlentag statt, bei dem Kinder das „Diplom zum Hilfsmüller“ bekommen können. Herzlich eingeladen sind alle Kids, die Interesse haben, alte Handwerkstechniken selbst auszuprobieren. Dazu wird zunächst die Mühle kindgerecht gezeigt, um dann Aufgaben an verschiedenen Stationen zu absolvieren. Dazu gehören das Erkennen verschiedener Getreidesorten, das Wiegen von Säcken mit einer Dezimalwaage, Getreidereinigung mit einer Windfege oder das Mahlen von Korn mit einer Handmühle und natürlich auch ein Mühlenquiz. Wer den Parkour – auch mit Muskelunterstützung von Eltern und Großeltern – erfolgreich absolviert, erhält das „Diplom zum Hilfsmüller“.