Haus Schalom in Wegberg : Kinder aus Wegberg schicken gemalte Grüße in die Welt

Das Kultur-Care-Paket enthält Aquarellstifte. Foto: Evangelische Kirchengemeinde Wegberg

Wegberg Kinder und Jugendliche malen in Zusammenarbeit mit Haus Schalom und Wegberger Künstlerin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unter dem Thema „Grüße in die Welt“ haben Christiane Bertrams, die Leiterin des evangelischen Jugendzentrum Haus Schalom (EvHa) in Wegberg und Gabriele Wintraken, die Leiterin des Jugendzentrums „Second Home“ aus Brüggen, in Zusammenarbeit mit der Wegberger Künstlerin Birgit Menzel vom Atelier „kunstfinger“ das Projekt „Grüße in die Welt - Deine Kunst auf einer Postkarte“ entwickelt. Die Idee dahinter: Grüße an Großeltern, Verwandte, Freunde, oder nette Nachbarn in Zeiten der Kontaktsperre mit einer persönlich gestalteten Postkarte, vielleicht zusätzlich mit einem kleinen Spruch, einem Gedicht oder einem lieben Gruß versehen.

Um während des in der Corona-Krise seit Wochen geltenden Kontaktverbotes weiterhin Kinder und Jugendliche mit kulturellen Angeboten zu erreichen, hat die LAG Kunst und Medien zusammen mit Künstlern und Jugendeinrichtungen in ihrem Netzwerk unterschiedliche analoge Kultur-Care-Pakete entwickelt. Gefördert werden die Projekte durch das Ministerium für Kinder, Familien, Flüchtlinge und Integration NRW.

Interessierte Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren konnten in den Jugendeinrichtungen kostenfrei ein Kultur-Care-Paket erhalten, so auch im evangelischen Jugendzentrum Haus Schalom (EvHa) in Wegberg – natürlich unter Einsatz der gegebenen Sicherheitsmaßnahmen. Das Kultur-Care-Paket im Wert von neun Euro enthält Aquarellstifte, einen Pinsel, einen Bleistift und Blanko-Postkarten sowie eine Arbeitsanleitung und Gestaltungsbeispiele und die Bitte, ein Foto der gestalteten Postkarten an die Jugendzentren zu senden.

Das Interesse war nach Angaben der Organisatoren groß, und so haben pro Jugendhaus 35 Kinder und Jugendliche an der Aktion teilgenommen.