Schrofmühle Wegberg-Rickelrath : Kinder erkunden das Geheimnis der Mühlen

Johannes Jentgens erläutert beim Kindermühlentag das Innenleben der Schrofmühle. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Rickelrath Beim Kindermühlentag in der Schrofmühle in Wegberg-Rickelrath wurden die kleinen Besucher zu Nachwuchs-Müllern. An mehreren Stationen hatten sie kleine Aufgaben zu bewältigen.