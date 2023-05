In Wegberg-Dalheim Kind stirbt nach Sturz aus zweitem Obergeschoss

Die Polizei wurde gegen 20.50 Uhr zur Rödgener Straße alarmiert. Nach ersten polizeilichen Angaben zog sich das Kind schwerste Verletzungen zu. Das Kind musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, nachdem es zunächst notärztlich versorgt wurde. Die Polizei berichtete am Abend, dass der Junge in Lebensgefahr schwebte. Die Mutter des Kindes war am Unfallort und wurde von einem Notfallseelsorger betreut.