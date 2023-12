KG Sonn Männ wird digital Karnevalisten runden digitales Angebot mit Vereinsapp ab

„Möglich wurden die App sowie unsere neue Homepage mit Newsletter-Modul und Anbindung an den Ticket Shop nur über das DSEE-Programm 100XDigital. Dabei handelt es sich um ein Projekt von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, das den digitalen Wandel in eben diesen beiden Bereichen stärken will. „Auch unsere Social-Media-Kanäle wurden bereits angepasst“, berichtet Michael Szychla. So finden Vereinsmitglieder und närrische Freunde jetzt alles in einem einheitlichen Gewand und sind über die Homepage, die neue App, Instagram, Facebook sowie als Newsletter-Abonnent stets über anstehende Termine oder Neuigkeiten informiert. Konzipiert und entwickelt wurde die App in Zusammenarbeit mit dem Softwareentwickler vmapit GmbH. Im Google Play Store steht sie für Android-Smartphones zum Download bereit, im App-Store von Apple für iOS.