Aus dem Wegberger Fachausschuss Keine „Schulstraße“ auf Echter Straße

Die Grünen wollten die Verwaltung beauftragen, auf dem Straßenabschnitt der Echter Straße zwischen der Maaseiker Straße und der Markusstraße die Einrichtung einer Schulstraße zu prüfen. Diese wäre zu den Stoßzeiten des Schülerverkehrs temporär für den Autoverkehr zu sperren. Immer häufiger würden Elterntaxis vor Schulen für gefährliche Situationen sorgen, heißt es in der Begründung. Autoschlangen vor der Schule, zugeparkte Gehwege und gefährliches Verkehrschaos gebe es statt sicherer Schulwege. Appelle an die Vernunft seien erfolglos geblieben. „Offensichtlich sind auch viele Wegberger Eltern der Auffassung, dass die Schulwege ihrer Kinder nicht sicher sind“, so der Fraktionsvorsitzende Tobias Arndt.