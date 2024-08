Förderkreis 12Zylinder in Aktion Junge Patienten golfen in Wildenrath

In Deutschland erkranken jährlich rund 2000 Kinder an einem bösartigen Tumor oder an einer Leukämie. In der Universitätskinderklinik in Essen, einem der größten kinderonkologischen Zentren, werden durchschnittlich 120 Neuerkrankungen pro Jahr behandelt. Heute kann die große Mehrheit der krebserkrankten Kinder geheilt werden. Dennoch stellt die Zeit der Diagnose und Behandlung für die Kinder und ihre Eltern eine außergewöhnliche Belastung dar.