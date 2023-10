In Wegberg Jugendlicher geschlagen und ausgeraubt

Ein 15-Jähriger ist am Mittwochabend auf der Fußbachstraße in Wegberg in der Nähe des Parks ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, sprach ihn ein anderer Jugendlicher gegen 21.05 Uhr an und bat darum, sein Handy nutzen zu dürfen. Er wählte erkennbar mehrmals eine Nummer, tätigte jedoch keinen Anruf. Unvermittelt schlug er dann dem 15-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und flüchtete in Richtung Busbahnhof Schwalmaue. Der Täter war etwa 17 bis 18 Jahre alt, 1,90 Meter groß und hatte braune, mittellange Haare. Er trug eine schwarze Jogginghose und ein weißes T-Shirt.