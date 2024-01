Senioren, Kinder und Tiere Hufgetrappel in Wegberger Seniorenheim

Deshalb will Lena Henke die verschiedenen Generationen zusammenbringen, um soziale Kontakte und Interaktion auf beiden Seiten zu ermöglichen sowie – und das ist der wichtigste Punkt – Beziehungen, die außerhalb des Arbeitskontextes entstehen. Also kam ihr der Gedanke, Jugendhilfe und Altenhilfe zusammenzubringen – ergänzt durch die schmusigen Shetland Ponys als Eisbrecher und Verbindungsglied. Mit dem Altenheim Notburga in Viersen hatte sie schnell einen begeisterten Kooperationspartner gefunden und so haben bereits die ersten zwei Treffen stattgefunden, denen weitere folgen sollen. „Das Projekt macht ganz viele Menschen glücklich. Unsere Kinder waren zunächst fasziniert, dass es eine ähnliche Einrichtung wie die, in der sie leben, auch für alte Menschen gibt.“