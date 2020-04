Corona-Krise in Wegberg/Erkelenz : Von Ischgl in die Quarantäne

Rath-Anhoven/Erkelenz Jörg Hanisch, Geschäftsführer des Autohauses Hanisch in Rath-Anhoven, wollte nur mit Freunden verreisen. Dann kam die Corona-Infektion. Nun hat er dem Hermann-Josef-Krankenhaus in Erkelenz 5000 OP-Masken gespendet.

Trotzdem: Kaltgelassen hat ihn die Situation, die sich weltweit immer weiter verschärft hatte, absolut nicht. Vor allem hat er dabei an seine heimische Region gedacht. Nutznießer ist nun das Hermann-Josef-Krankenhaus, das nun 5000 OP-Masken von Hanisch erhielt. Beim Ausladen der wertvollen und wichtigen Fracht halfen ihm Landrat Stephan Pusch, der Erkelenzer Bürgermeister Peter Jansen und Jann Habbinga, Verwaltungsdirektor des Hermann-Josef-Krankenhauses. „Unser Autohaus ist ein regional stark verbundenes Familienunternehmen in dritter Generation, das über zwei Standorte in Wegberg-Rath-Anhoven und Hückelhoven verfügt. Durch die entstandene Verbundenheit und den Zusammenhalt des Kreises Heinsberg, unter dem Motto #HSBESTRONG, möchten auch wir gerne die Region und in Verbindung damit das Hermann-Josef Krankenhaus Erkelenz mit einer Spende von 5000 OP-Masken unterstützen“, sagte Jörg Hanisch bei der Spendenübergabe vor dem Krankenhaus an der Tenholter Straße.

Und weiter: „Der Slogan ,hsbestrong’ ist total toll. Ganz besonders leistet Landrat Stephan Pusch eine sehr gute Arbeit für die Menschen hier im Kreis Heinsberg. Ich selbst habe mit meiner Frau erkennen dürfen, wer was für einen tut, wenn es einem nicht so gut geht. Das hat uns gefallen und beeindruckt in unserer Quarantäne-Zeit. Und: Wir alle sehen derzeit deutlich, was in den Krankenhäusern abgeht, was dort geleistet wird. Unser Dank richtet sich in der für uns alle schwierigen Zeit besonders an unsere Ärzte und Pflegekräfte für ihren unermüdlichen Einsatz.“