Konzert im Hof der Wegberger Schrofmühle Wenn die Mühle sonntags jazzt

Am Sonntag hatte der Förder- und Museumsverein Schrofmühle zum Jazzkonzert „Swing Classics“ eingeladen. Engelbert „Engel“ Wrobel und seine vier Musikerfreunde legten gleich schwungvoll los mit „Tea for two“ und brachten so die Zuhörer leicht in eine muntere, belebende Swing-Stimmung.