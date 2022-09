Im Innenhof der Schrofmühle in Rickelrath : Jazzkonzert huldigt den Giganten von „Blue Note“

Rickelrath Die Kooperation zwischen dem Förderverein Schrofmühle und dem Kulturring Wegberg setzt sich erfolgreich fort: Am Freitag, 9. September, gastiert um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) das Reunion 4tet unter dem Titel „Tribute to Blue Note“ im Innenhof der Mühle.

Das Quartett um Schlagzeuger André Spajic widmet sich mit der CD-Produktion „Tribute to Blue Note“ dem großartigen Erbe des Labels Blue Note, inspiriert durch den Dokumentarfilm „It Must Schwing“ von Wim Wenders . Mit großer Demut möchten die vier Musiker nun Kompositionen und Hits wie „Manteca“ von Dizzy Gillespy, „Watermelon Man“ von Herbie Hancock oder auch „Round Midnight“ von Thelonious Monk präsentieren.

Das Konzert findet wieder unter freiem Himmel statt. Der Kulturring Wegberg und die Verantwortlichen in der Schrofmühle hoffen auf einen anregenden, lauen Spätsommerabend. Natürlich sind ausreichend Parkplätze für die zahlreich erwarteten Besucher direkt am Eingang vorhanden. Eintrittskarten gibt es zum Preis von 13 Euro im Vorverkauf in Wegberg bei der Buchhandlung Kirch, Hauptstraße 39, im Reisebüro Scholz, Beecker Straße 62, und im Eiscafé Longo, Rathausplatz 21. An der Abendkasse sind Restkarten zu erhalten.