Frauen-Power Jazz in Wegberg Kulturring belebt Brubeck-Jazz

„Es war anders, sehr romantisch, was man bei Jazz gar nicht vermutet. Aber es hatte eine außergewöhnliche Qualität und die Zusammensetzung war sehr gelungen“, sagte Hannelore Grapatin aus Wegberg, eine der hundert beeindruckten Zuschauer in der ausverkauften Wegberger Mühle. Schon mit dem ersten der 14 Dave Brubeck Lieder „Those clouds are heavy you dig?“ zog das „Sabine Kühlich & Laia Genc Quartett“ die Zuschauer in ihren Bann. Bei dem Stück, das textlich auf einer Kurzgeschichte des Schriftstellers Rainer Maria Rilke basiert, gab es direkt den ersten Zwischenapplaus für eine Klavierimprovisation von Laia Cenc und den einfühlsamen Gesang von Sabine Kühlich, die auch am Saxophon brillierte. Bei der Erklärung zum Titel wurde auch direkt klar, das die charmanten, lustigen und kompetent informativen Ansagen und Anekdoten von Kühlich mindestens so unterhaltsam werden würden, wie die Musik. Viele Songtitel wurden erklärend übersetzt, auch gab es zwischendurch einen Witz von Schlagzeuger und Organisator Andre Spajic oder ein Vogelzwitschern Kühlichs, mit der Info, dass es die täglich neu auf einem Instagram-Kanal gibt. Vor allem aber bei den Brubeck Geschichten merkten die Zuschauer, die auch mitsingen, mit klatschen und mit den Füßen mit Stampfen mussten, das die vier nicht nur Kenner, sondern echte Fans von Brubeck sind, wie Sabine Kühlich bestätigte: „Dave Brubeck, oder wie ich ihn im Osten nannte Dave „Groove-back“ und seine Platte „Timeout“ von 1959, die die Plattenfirma als Flop ansah, erst 1961 veröffentlichte und die heute eine der drei meistverkauften Jazz-Platten weltweit ist, ist meine Lieblingsplatte und deshalb spielen wir auch viele Songs davon.“ Mit dieser Platte schloss sich in Wegberg auch der Kreis für Kühlich, von der ersten Brubeck Kassette in der DDR, die ihr Saxophonlehrer ihr zum üben gab, über die Duo-Präsentationen, bis zum Quartett Abend im der Wegberger Mühle. Vor allem die ungeraden Taktarten und die Vermischung mit Blues und europäischem kennzeichnen die Kunst des amerikanischen Grammy-Preisträgers und sechsfachem Ehrendoktor Brubecks. Laia Genc am Piano war auch dementsprechend stolz seinen Part im Quartett zu übernehmen und auch sie begeisterte mit etlichen Improvisationen. „Ich bewundere ihn als Pianisten und auch als Menschenrechtler, der sich stark für die Versöhnung von schwarz und weiß eingesetzt hat. Ich bin mir sehr bewusst, was für eine große Musik ich da spiele, die ich auch erst mal meistern musste.“ Brubeck Musik ist halt nicht die einfachste und sie muss erst Mal gelernt werden. Kurz vor der Pause gab es mit „The Message“ auch eine Eigenkomposition von Sabine Kühlich über ihren guten Freund Manni, der am Krebs verstorben ist, dem sie das Stück auf Englisch und Deutsch widmete und das auch ohne weiteres von Brueback hätte sein können. Außerdem eine Kompositioon von Genc in Brubeck Tradition, mit verschobenen Schwerpunkten im Takt. In der Pause gab es dann einen netten Plausch mit dem Quartett, das sich nicht zurückzog, sondern die eigenen CD´s und LP´s verkaufte und signierte. Danach gab es weitere Hits von Brubeck aus seinen über 100 Veröffentlichungen, bei denen die Auswahl für das Konzert den Musikerinnen Kopfzerbrechen bereitet hatte, sagte Genc.“Wir haben eben in der Probe noch ein Stück rausgeschmissen, weil wir die Stücke beim „jammen“ gerne verlängern und die anderen sonst zu kurz gekommen wären.“ Highlights des Abends waren vor allem die vielen Solo-Improvisationen an Klavier, Saxophon, Bass und am Schlagzeug mit Andre Spajic, der nicht nur Brubeck-Fan ist, sondern vor allem Fan vom Schlagzeuger Joe Morello. „Für mich war Brubeck ein Entdecker, genau wie sein Drummer Morello. Vor ihnen hat niemand so gespielt und wir Musiker machen das heute alle nach.“ Zum Finale gab es natürlich den Megahit Brubecks „Take Five“. Für Zuschauer Ernst Ellenbeck das Sahnehäubchen. „Natürlich war Take Five der Hammer, aber auch die außergewöhnliche Combo war toll.“ Ein ganz besonderes Schmankerl hatten sich die vier für die Zugabe aufgespart. Eine Live-Premiere des Songs „Three to get ready“, ein Lied das Kühlich und Genc zwar auf ihrem Brubeck Album („In your own sweet way - A tribute to Dave Brubeck“; erschienen 2016 auf „Challengerecords“) zwar schon als Duo eingespielt hatten, es aber noch nie als Quartett in der Original Brubeck-Besetzung präsentiert hatten. Dabei halfen ihnen gerne Andre Spajic und vor allem Caris Hermes am Kontrabass, die spielten als wäre es der hundertste und nicht der erste gemeinsame Auftritt. Auch Christa Klinger vom Kulturring Wegberg war hochzufrieden, genau so wie ihre Vorgängerin Annemie Kammans-Feldberg, die mit Folkmar Pietsch und Spajic die Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen hat. „Alle waren toll, aber vor allem die Bassistin. Eine so kleine, zierliche Person am großen Kontrabass. Sehr schön.“ Nach über zwei Stunden voller Brubeck Hits gab es den verdienten Schlussapplaus, Blumen für die drei Musikerinnen und eine Verbeugung für Andre Spajic, den selbsternannten „Hahn im Korb-Quartett, der mit dem Kulturring seit fast zehn Jahren die Jazzkonzertreihe organisiert und sich schon auf die beiden nächsten Abende in der Wegberger Mühle am 1. September und am 24. November freut. „Ich bin dankbar, dass das seit Jahren so gut funktioniert und wir hier gehobene Jazz-Kultur aus der Region präsentieren können, die uns Freude macht und auch Arbeit gibt, von der wir leben können.“