Klimaschutz in Wegberg In Europas größtem Städtenetzwerk für fairen Klimaschutz

„Klimaschutz spielt in der Stadt eine zentrale Rolle. Wir haben bereits zahlreiche Projekte umgesetzt. Weitere Projekte, wie Fotovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden, sind in Planung. Durch den Beitritt zum Klimabündnis wollen wir unsere Investitionen in den Klimaschutz intensivieren. Dabei profitieren wir von dem großen Netzwerk und dem breiten Erfahrungsschatz der Mitgliedskommunen“, erklärt Bürgermeister Christian Pape.