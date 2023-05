Am Sonntag zu sehen Waterner messen sich in Party-Fernsehshow

Im Fernsehen läuft zurzeit die zweite Staffel der Show „Deutschlands bester Partykeller“. An diesem Wochenende ist auch ein Team aus Watern mit dabei. Unter dem Motto-Titel „Darte, Fiere, Danze“ treten Bettina Giesen und Dieter Franzen an. In der TV-Show bei Kabel 1 geht es darum, seinen Partyraum nach einem selbst gewählten Motto umzubauen, einen Party-Drink zu kreieren und eine Party-Rakete zu bauen. Wer das am besten macht, bekommt das Preisgeld in Höhe von 2500 Euro.