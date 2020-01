Glückwunsch : Höhen und Tiefen gemeinsam gemeistert

Helga und Horstpeter Schommertz aus Wegberg-Isengraben sind seit 50 Jahren verheiratet. Foto: Nicole Peters

Isengraben Helga und Horstpeter Schommertz feiern Goldhochzeit in Wegberg-Isengraben.

Von Nicole Peters

Helga und Horstpeter Schommertz aus Isengraben haben sich durch die Vermittlung guter Freunde kennengelernt: Beim so zustande gekommenen Treffen hat es zwischen ihnen gefunkt – so nachhaltig, dass das Paar am 19. Dezember 2019 seit 50 Jahren verheiratet war.

Das Jubiläum der Goldhochzeit feierten die Beiden, die zwei Kinder und drei Enkelkinder haben sowie Pflegekinder großzogen, im engsten Familienkreis. Beide sind froh darüber, eine gute Beziehung zu führen, wobei sie Höhen und Tiefen zusammen gemeistert hätten. Dabei sind sie als Familie und später als Paar immer gerne in Urlaub gefahren: So haben sie die Kultur, das Land und die Leute im Rest der Welt kennengelernt.

Ein besonderes Erlebnis war ein Besuch des Weihnachtsdorfes vom Heiligen Nikolaus am Polarkreis gewesen, erinnert sich das Paar. Darüber hinaus war er Mitglied im Schützenverein in Rheydt-Mülfort und sie hat ihn rund zwei Jahrzehnte zu Festlichkeiten und Umzügen begleitet. Zudem engagierte sie sich als Betreuerin der 1. Tanz- und Majoretten-Garde Rheydt – die Aktiven beteiligten sich unter anderem an der Tanz-Europameisterschaft. Als heutiges gemeinsames Hobby beschäftigen sich beide mit dem Computer.

Die Jubilarin kam am 17. September 1949 in Rheydt zur Welt. Sie arbeitete als Köchin in einem Rheydter Restaurant. Nach der Geburt der Kinder übernahm sie die Verantwortung für Haushalt und Kinder und kochte immer sehr gerne.