Brandstiftung vermutet Polizei sucht Zeugen nach Großbrand in Wegberg

Der Brand ist nur einer von einer ganzen Reihe von Großbränden, die sich in den vergangenen Monaten in Wegberg ereigneten. Ende Mai brannte in Arsbeck eine Autowerkstatt. Am selben Wochenende hatten nahe der Ophover Mühle gleich mehrere Gartenhäuser gebrannt. Die Polizei schloss damals Vorsatz aus. Im Juli brannte ein Hof in Venn, ein Wohnhaus war betroffen, eine Scheune und eine Lagerhalle brannten herunter. Der Einsatz war für die Wegberger Feuerwehr einer der größten der vergangenen Jahre. Im August rückte die Feuerwehr dann zu mehreren Feldbränden aus.