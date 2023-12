Weihnachtszeit in Wegberg Ein Adventskranz der besonderen Art

Kurzerhand haben seine Frau Heike und er als Besitzer eines Schäferhundes die zündende Idee umgesetzt, einen Ring aus mit grünem Pannesamt überzogenen Hundetunneln zu bauen – als Ersatz für die Zweige. Ausrangierte Ölfässer mit einem Volumen von 60 Litern wurden zur Kerze umfunktioniert, Bonbongläser dienen als Dochte. Das sperrige Gesamtkonstrukt wird das ganze Jahr über in einer Scheune geparkt und gut abgedeckt. Erst im Advent steht es auf der Wiese vor dem Haus, an jedem Adventssonntag leuchtet eine Bonbonglas-Kerze mehr. „Der Kranz ist zu einem beliebten Treffpunkt im Ort geworden und zaubert der Gemeinschaft immer wieder ein Lächeln aufs Gesicht“, sagt Meinhard Schnothale. „Gerade in Zeiten von Corona war mir das ein großes Anliegen. Da haben wir uns draußen am Kranz mit Abstand getroffen.“