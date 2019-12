Jubiläum im neuen Jahr : Wegberg vor 200 Jahren vereinigt

Wegberg Hintergrund Wegberg war in seiner Geschichte nicht nur Grenzstadt, sondern auch geteilte Stadt mit zwei Bürgermeistern. Der einstige Rentmeister und Gemeindedirektor Gerhard Evertz formulierte es so: „Die damaligen politischen Interessen sind im Wegberger Raum hart aneinander geraten.“

Berlin, Kerkrade/Herzogenrath und Wegberg – all diese Orte haben eines gemeinsam: Sie sind oder waren geteilt. Berlin war bis vor drei Jahrzehnten in einen kommunistisch geprägten Ostteil und in einen demokratisch-freiheitlichen Westteil geteilt. Kerkrade und Herzogenrath wurden durch den Vertrag von Aachen 1816 getrennt. Die Grenze zwischen den Niederlanden und Preußen verlief über die gemeinsame Hauptstraße. Erst durch das 1985 verabschiedete Schengen-Abkommen fielen die Grenzkontrollen fort. Und wann war Wegberg geteilt? Vor genau 200 Jahren, im Januar 1820, fiel eine Verwaltungsgrenze, die Wegberg seit Jahrhunderten in zwei Teile getrennt hatte.