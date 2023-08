Bauplanänderung in Wegberg Streit um Grundstück am Beecker Wald

Es kommt wohl nicht oft vor, dass ein kleines unauffälliges Grundstück so hohe Wellen schlägt wie diese Grünfläche im Wohngebiet Beecker Wald, eingeklemmt zwischen Holunderweg und Ulmenweg. Der frühere Spielplatz, der sich im Besitz der Stadt befindet, soll in einen Garagenhof umgewandelt werden — das geht vielen Anwohner und dem Bündnis „Do it for Nature“ (DIFN) gehörig gegen den Strich.