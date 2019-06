Hutmacher-Handwerk in Wegberg : Auf jeden Kopf passt ein schicker Hut

Wegberg Reisen in die Länder Irland und England, deren Bewohner häufig Kopfbedeckungen tragen, haben Hutliebhaberin Rita-Alwine Hilbertz bei der Fertigung eigener Kreationen sehr inspiriert. Ebenso näht sie Tiere, Wärmekissen und Accessoires.

In die Herstellung der individuellen Hüte und Mützen aus verschiedenen Stoffen sowie modischen Accessoires lässt sie viel Lebenserfahrung einfließen. So bekam sie nach der Kaufmannslehre als Empfangssekretärin an der Rezeption renommierter Hotels am Tegernsee Einblicke in die teure Modewelt. Dort hat sie auch hochwertige Dirndl-Stoffe gesehen. Ihr Geschmack habe sich durch die Eindrücke entwickelt, sagt sie. Nach 25-jähriger Selbstständigkeit in der Gastronomie, bei der das Dekorieren der Räume und Betreiben einer kleinen Boutique inbegriffen waren, hat sie wieder an ihren Mädchentraum vom kreativen Handwerk angeknüpft. „Ich habe das eigene Talent herausgeholt und nach eigenen Designvorlagen genäht“, erzählt sie. Durch Reisen nach Irland erhielt sie die Inspiration, aus irischen Stoffen Hüte neben Schals, Taschen und Stulpen zu nähen. Diese hat sie zunächst am Verkaufsstand vertrieben. Immer war sie bestrebt, ihr Fachwissen zu erweitern und hat sich mit großem Interesse weitergebildet. „Ich habe mehrere Nähkurse mitgemacht und einen Hutkurs bei Karin Zeisberger in Bad Kissingen belegt.“ Bei den Hüten ist sie hängengeblieben.