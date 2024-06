Fußball-EM in Wegberg und Hückelhoven So wird beim „Rudelgucken“ gefeiert

„Deutschlaaand, Deutschlaand“, sang eine Freundesgruppe in Japi’s Biergarten, nachdem Musiala das 1:0 schoss. Die Gäste schwangen Deutschlandfähnchen, feierten in kreativem Fan-Merch und hatten sich die Deutschlandflagge ins Gesicht gemalt. Zwischendurch kochten die Emotionen hoch: Von Ärger bis Euphorie durchlebten die Fans ein spannendes Spiel. Stets dabei: kulinarische Leckerbissen. Inhaber Peter Jansen sagte: „Wir sind ,überfallen’ worden. Die Stimmung ist seit Sekunde eins bombig. Ich kann nur für mich sprechen, hier kommt das Konzept super an.“ Das Wetter spielte am zweiten Spieltag glücklicherweise mit. „Das Wetter ist das A und O. Gestern hatten wir 25 Reservierungen und im Verlauf des Tages sind 80 dazugekommen“, so Jansen. Auch Elena Tamo, Tochter des Gastronomen Romeos Tamo des Restaurants „Der Grieche“, zieht ein gutes Zwischenfazit: „Es ist sehr gut angelaufen. Es ist wieder Leben in Wegberg. Deutschland spielt und alle sind glücklich, weil die Deutschen gut spielen. Das ist ein Gefühl von Zuhause“, erzählte sie.