Aufwendige Restauration in Wegberg : Kapellenvorstand verhilft Denkmal zu neuem Glanz

Wegberg Der Zahn der Zeit hatte schwer am steinernen Denkmal genagt. Die aufwendige Restaurierung konnte zum Teil über Spenden finanziert werden.

Das Wegekreuz am Ortsrand des Wegberger Dorfes Holtum war etwas in die Jahre gekommen, wie der Kapellenvorstand im Sommer dieses Jahres festellen musste. Daher fassten die Mitglieder den Entschluss, sich intensiv um das wegen seiner Feldlage auch als Hagelkreuz bekannte Denkmal zu kümmern.

Auslöser war eine mutwillige Zerstörung am Kreuz selbst und auch an der davorstehenden Holzbank. „Angefangen haben wir mit der Beschneidung der Lindenbäume, um sozusagen erst einmal Licht ins Dunkel zu bringen“, berichtet Helga Hoeger. Das Denkmal selbst besteht im oberen Bereich aus einem steinernen Kreuz mit Jesus-Korpus. Darunter befindet sich eine Art Muschelnische, ebenfalls aus Stein, in die die „Muttergottes mit dem siebenfachen schwertdurchbohrten Herzen“ eingearbeitet wurde. Eine Schrifttafel aus Stein mit der Inschrift „Gelobt sei Jesus Christus“ und „Mein Jesus Barmherzigkeit“ bildet im unteren Bereich den Abschluss. Hier war fachmännische Hilfe gefragt.

Im Oktober begann die Restaurierung. Die Schrifttafel aus Marmor, die nicht die ursprüngliche ist, wie man an den Lochbefestigungen der Montage erkennen kann, wurde in der Werkstatt beschliffen und die schwarze Schrift durch eine vergoldete ersetzt. Das Denkmal wurde sandgestrahlt und mit einem Hochdruckreiniger gesäubert. In der Verzinkerei März in Wegberg hat der Kapellenvorstand den Korpus pulverbeschichten lassen. Eine entsprechende Farbe wurde ausgesucht und nach ein paar Tagen fand der Korpus wieder seinen Platz.