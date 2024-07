Zum Ehrentag Heinz Esser aus Wegberg wird 90

Geboren wurde Heinz Eßer am 9. Juli 1934 in Rheydt, ab 1963 lebte er in Odenkirchen, seit 2000 ist er mit seiner Frau in Wegberg zu Hause. Als Diplom-Ingenieur war er in Firmen des Werkzeugmaschinenbaus tätig. Angeregt durch sein Hobby, das Fotografieren, verfasste er bereits in den 60er-Jahren volkskundliche Beiträge für die Tagespresse. Höhepunkt dieser Arbeiten war 1964 seine Ausstellung „Rheydter Hausinschriften aus fünf Jahrhunderten“ in der Rheydter Stadthalle. Erste plattdeutsche Gedichte wurden 1976 in der Rheinischen Post und im Stadt-Panorama veröffentlicht. Seine Werke trug er regelmäßig bei den Plattdeutsch-Abenden des Heimatvereins Odenkirchen vor. 1998 erschien sein Fotoband „Alte Häuser und Gebäude in Odenkirchen“. 2009 wurde er mit seinen Mundart-Gedichten im Generationen-Magazin „Zwischentöne“ der Hochschule Niederrhein den Lesern vorgestellt. Selbst nach seinem Umzug nach Wegberg war er noch bis 2014 als Autor und Redakteur der Zeitschrift „Unser Odenkirchen“ tätig und zuständig für die Website des Heimatvereins Odenkirchen. Zudem schrieb er zahlreiche Gedichte für die Hefte „Oos Platt“ der volkskundlichen Arbeitsgemeinschaft im Kreis Heinsberg.