Bildervortrag begeistert Besucher Alte Geschichte Rickelraths aktualisiert

Im zweiten Thema ging es um den Einfluss des Nationalsozialismus auf Kirche und Schützenbruderschaft in Rickelrath. Der Bund der deutschen Schützenbrüder wurde 1936 verboten. Die Schützen durften nicht mehr in Uniformen an kirchlichen Veranstaltungen teilnehmen. Ab 1937 durften Geistliche auch keinen Religionsunterricht mehr in Schulen geben. Ab 1942 wurde der Religionsunterricht abgeschafft. Dafür gab es neue Fächer wie Naturkunde und Naturlehre (wahrscheinlich Rassenlehre).