„Wegberg hilft“ Initiative stellt sich als Verein noch breiter auf

Was hat der zukünftige Verein für die kommenden Wochen und Monate geplant? Heute steht gemeinsam mit dem Verein Treff Aktiv Reha-Sport ein Ausflug für ukrainische Kinder zum Indoorspielplatz Ballorig in Roermond an. Auch Schlittschuhfahren in Grefrath ist demnächst vorgesehen. „Sowohl der Indoor-Spielplatz als auch das Eisstadion erlassen uns den kompletten Eintritt“, so Laura Krah dankbar. Am 16. April soll das ukrainische Osterfest auf dem Kinderbauernhof Steffens bei Bracht gefeiert werden. Ein Fokus liegt auf Sport- und Bewegungsangeboten, um die Integration der Ukraine-Flüchtlinge voranzutreiben. „Sportvereine, die dabei helfen wollen, können sich gerne bei uns melden“, sagt Laura Krah.