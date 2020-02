Heimat-Preis ging an drei engagierte Vereine mit besonderen Projekten : Gemeinschaft erfolgreich gestärkt

In der Schrofmühle in Rickelrath wurde zum ersten Mal der Heimatpreis der Stadt Wegberg verliehen. Der erste Platz ging an den Heimatverein Wegberg-Beeck. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wegberg Drei Vereine stellten vergangenes Jahr außergewöhnliche Projekte auf die Beine und wurden nun mit dem Heimat-Preis ausgezeichnet.

Das Vergabeverfahren sei mit Ratsbeschluss beendet worden, erläuterte Michael Stock. Er freute sich, dass alle Beteiligten bei der Preisverleihung mit eingebunden werden konnten: So erhielt der Förder- und Museumsverein Schrofmühle, in dessen Räumen die kleine Feier stattfand, eine Urkunde – die Mitglieder hatten eine DVD erstellt, in der die handwerklichen Abläufe in der funktionstüchtigen Öl- und Getreidemühle dargestellt werden. Und ein Sänger des MGV Liederkranz Wegberg – der Verein feierte 2019 sein 100-jähriges Bestehen – erhielt ebenso eine Urkunde. Die im vergangenen Jahr gegründete Dorfgemeinschaft (DG) Wildenrath kam auf Platz drei und erhielt 1000 Euro, der Historische Verein Wegberg erreichte Platz zwei und damit ein Preisgeld von 1500 Euro und an die Spitze gelangte der Heimatverein Wegberg-Beeck, der 2500 Euro bekam. Die Jury sei der Auffassung gewesen, dass der Prozess der Gründung einer Dorfgemeinschaft, die die Beteiligten sehr professionell durchgeführt hätten, zu ehren ist, führte Stock aus. Vorsitzender Christoph Beenen, der mit Schriftführerin Lena Graab und Kassierer Stephan Schröter den Preis entgegennahm, gab einen Einblick in die Aktivitäten: So bildete sich zunächst ein Arbeitskreis, der die Bedarfe im Ort ermittelte und aus dem im August 2019 ein eingetragener Verein hervorging. „Die verschiedenen Arbeitsgruppen werden von der Dorfgemeinschaft koordiniert“, sagte er, „so gibt es jetzt einen Jugendtreff, ist ein lebendiger Adventskalender ins Leben gerufen worden und wird im Interesse von Senioren eine Unterstützung im Alltag angeboten.“