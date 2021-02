Karneval in Wegberg : Hei on Klei sorgt für ein wenig Karnevalsflair

Wegberg Weil an gemeinsames Feiern in der Karnevalssession derzeit nicht zu denken ist, haben die Gerichhausener zwei Aktionen gestartet.

Die Dorfgemeinschaft Hei on Klei Gerichhausen ist ein Verein, in dem längst nicht nur Karneval gefeiert wird. Im Gegenteil, denn auch das Maibaumsetzen, die Kirmes, die Feierlichkeiten zu St. Martin und noch mehr zählen zu den Aktivitäten.

„Ein Jahr Vereinsleben ist futsch“, heißt es nun bei den Grün-Weißen wegen der Corona-Pandemie. Aber sie sagen auch: „Wenn unsere Mitglieder und Gäste schon nicht zu uns kommen können, dann kommen wir eben zu ihnen.“ Das sagt Präsident Pascal Schüpper , der nun die Aktionen Karneval im Briefkasten und 11 x 11 Meter Karneval anspricht. Dazu unterstreich auch Vorsitzender Rudi Babka : „Es geht nun mal nicht anders, es muss sein, um dieser denkwürdigen Situation Herr zu werden.“ Um also die fünfte Jahreszeit in die Herzen der Dorfbewohner zu bringen, hat sich ein Abschnitt der Beecker Straße neu präsentiert: Auf 121 Metern machte Hei on Klei mit Bannern, Wimpeln, Möhnen und Karnevalskostümen und dem Text des Klassikers „Echte Fründe“ die Straße zur Karnevalsallee – so soll Zuversicht, Freude und karnevalistischer Frohsinn unters Volk gebracht werden.

Auch bei Karneval im Briefkasten war die Dorfgemeinschaft Hei on Klei Gerichhausen ideenreich, denn die Mitglieder bekamen Karnevalsflair frei Haus. Gepackt wurden Boxen mit verschiedenen Utensilien, die wichtig sind, um eine echte Sitzung rund werden zu lassen. „Nun noch ein paar schöne Gedanken an großartige Galasitzungsprogramme und das Gefühl von Karneval ist ganz nah“, meinen die Gerichhausener überzeugt.

Nicht nur die Dorfgemeinschaft Hei on Klei Gerichhausen hofft darauf, in der nächsten Session wieder durchstarten zu können. Wie die Grün-Weißen, so waren auch weitere Gesellschaften zu ihren Mitgliedern und Ortsbewohnern unterwegs, um zu zeigen, dass man an die Menschen denkt. Mit verschiedenen Aktionen zogen sie coronakonform durch die Orte und verbreiteten so etwas Frohsinn.