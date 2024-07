Wegberger Verein wird 125 Jahre Hei on Klei feiert Sommerfest zum Jubiläum

Die Schirmherrschaft für das diesjährige Sommerfest hat Wegbergs Bürgermeister Christian Pape übernommen. „Hei on Klei ist seit vielen Jahren wichtiger Bestandteil des Vereinslebens in unserer lebens- und liebenswerten Stadt. Vor allem dank ihrer karnevalistischen Aktivitäten hat sich Hei on Klei einen Namen weit über die Region hinaus gemacht. Daher freut es mich umso mehr, der Dorfgemeinschaft in diesem Jahr zum 125-jährigen Bestehen gratulieren zu können“, sagt er. Passend zum Vereinsjubiläum kündigt Hei on Klei eine Premiere an: die Vorstellung des ersten eigenen Prinzenpaares und Jungprinzen in der Geschichte der Dorfgemeinschaft.