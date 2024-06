Gedenktag in Wegberg Hauptschüler erinnern an Anne Frank

Mitte 1941 sei der Spieshof in Hetzerath zum „Ghetto für den Kreis Heinsberg" geworden. Das so genannte „Judenhaus" sei bewacht worden; von dort aus seien jüdische Mitbürger aus dem Kreisgebiet in die polnischen Vernichtungslager gebracht worden. „Keiner kam zurück", las Dieter Ginnuttis aus dem Salm-Brief vor. Die Erinnerung wachzuhalten, ist der Hauptschule aus der Mühlenstadt immens wichtig. Denn, so Ginnuttis: „Wir befinden uns zurzeit wieder in hoher Gefahr, dass unsere Freiheit vor die Hunde geht."