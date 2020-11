Martinskomitee Harbeck-Berg : 200 Tröstebären für den Rettungsdienst

Wegberg Statt Weckmänner gab’s jetzt Tröstebären: Das Martinskomitee Harbeck-Berg übergab jetzt 200 Plüschtiere an den Leiter der Erkelenzer Rettungswache. Dazu hatte sich Andreas Grothof eigens ein Martins-Kostüm angezogen.

(hec) Die Corona-Pandemie sorgt in diesem Jahr dafür, dass die Martinszüge im Erkelenzer Land ausfallen. Auch der traditionsreiche Martinszug in Wegberg-Harbeck musste deshalb abgesagt werden. „Das Teilen zu Sankt Martin wird in Harbeck dennoch nicht vergessen“, erklärt Joachim Bobert vom Martinskomitee Harbeck-Berg. Als das Martinskomitee im Jahr 2002 seinen 80.Geburtstag feierte, wurden erstmals niedliche Tröstebären an den ortsansässigen Rettungsdienst übergeben. Diese schöne Tradition pflegen die Verantwortlichen in Harbeck bis heute.

Da das St. Martinsfest wegen der Corona-Pandemie in Harbeck nicht stattfinden konnte, hat sich der St. Martin des Komitees Harbeck Berg auf den Weg gemacht und die Teddys vor Ort in der Erkelenzer Rettungswache überreicht. Dank der großen Unterstützung aus den Reihen der Bürger, die für die Aktion spendeten, übergab Andreas Grothof in Martinskleidung 200 Tröstebären der Deutschen Teddy-Stiftung an den Leiter der Erkelenzer Rettungswache, Christian Lambertz. „Der kleine Teddybär aus der Hand eines Ersthelfers lenkt Kinder von einem schlimmen Erlebnis ab. Er spendet die schmerzlich vermisste Geborgenheit und trägt dazu bei, die nötige Kraft zu sammeln, um die Notsituation zu überstehen“, erklärt Joachim Bobert. Die positive Wirkung des Tröstebären auf Kinder in Not könne sogar eine Traumatisierung verhindern.