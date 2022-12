Auch ohne Eisfläche „Halunken“ sind Wegberger Bierkasten-Curling-Weltmeister

In einem spannenden Kampf setzten sich die „Halunken“ als Weltmeister gegen die Mannschaft „West“ durch. Dritter wurde die A-Jugend des SV Klinkum „Ich bin glücklich, dass wir in diesem Jahr wieder diese packende Weltmeisterschaft durchführen konnten. Zwar haben wir in diesem Jahr auf eine Eisfläche verzichtet, mit der Kunsteisbahn haben wir aber einen guten Ersatz gefunden“, erklärte Bürgermeister Michael Stock bei der Siegerehrung.