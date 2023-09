Turnier in Wildenrath Golfer sammeln für Kinderkrebsstation

Auch in diesem Jahr konnte er sich über eine mangelnde Beteiligung nicht beklagen. „Mit 120 Teilnehmern, 30 ehrenamtlichen Helfern, zwölf Verpflegungsstationen auf dem Gelände zwischen den einzelnen Spielbahnen und rund zwei Dutzend großzügigen Sponsoren war das Turnier so groß wie noch nie.“ Der Umfang der Spendensumme machte Bocks nahezu sprachlos: Es waren „unglaublichen 25.000 Euro“, die Bocks an Dirk Reinhardt für die Kinderonkologie in Essen übergeben konnte. Die Station, die übrigens auch von den Erkelenzer 12-Zylindern regelmäßig unterstützt wird, kann mit dem Geld unter anderem bessere Therapiemöglichkeiten für die erkrankten Kinder zur Verfügung stellen. Dass auch in diesem Jahr eine enorme Summe beim Turnier zusammengekommen ist, spornt den Veranstalter an. „Nach dem Turnier ist vor dem Turnier“, sagt sich Bocks daher.