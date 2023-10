Golfclub sammelt für guten Zweck Wildenratherinnen golfen in Pink

Dank des Engagements der Golfdamen überraschte der Golfplatz mit pinken Farbakzenten, denn die Teilnehmerinnen traten überwiegend in Pink gekleidet oder mit pinken Accessoires an. Diesmal hatten Eva Bähren und Christine Buchholz Turnier organisiert, um Ladies Captain Jutta Spenner zu entlasten. Mitorgnaisatorin Christine Buchholz sagte: „ Wir spielten ein Einzelstabelford-Spiel unter dem Motto ,Das kann ich besser nur mit drei Schlägern und Putter’. Weitere Besonderheiten waren, dass auf jeder Spielbahn für einen Euro ein Schlag wiederholt und erst danach entschieden werden konnte, welcher Schlag zum Weiterspielen genommen wird. Außerdem konnten die Damen noch für fünf Euro pro Schläger weitere Schläger dazu kaufen, um damit auf die Runde zu gehen.“ Auch golftechnisch war es erfolgreich: Es wurde in zwei Nettoklassen gespielt. Gewonnen hat in der Nettoklasse A Carola Hermanns mit 38 netto , in der Nettoklasse B Alice Rosslenbroich mit 42 netto.