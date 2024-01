Nach Klage von Glasknochenerkranktem Wegberger sieht sich in Grundrecht verletzt

Seit seiner Kindheit befindet sich Ralph Stroinski in einem Kampf mit sich und seinem Körper. Er hat Osteogenesis imperfecta, kurz OI, umgangssprachlich Glasknochenkrankheit genannt. Neben Knochenbrüchen und Deformierungen können Erkrankte insbesondere unter starken Schmerzen leiden. Um dem „rauschenden Schmerz“, wie Stroinski sagt, entgegenzuwirken, konsumiert der Wegberger medizinisches Cannabis. Kostenpflichtiger Inhalt Seine Private Krankenversicherung will die Therapie aber nicht zahlen, daher hat der 42-Jährige gegen die Hallesche Krankenkasse geklagt – ohne Erfolg. Doch Stroinski kämpft weiter, reicht vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf eine Anhörungsrüge ein, will zur Not sogar vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.