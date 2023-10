Zwischen Tüschenbroich und Geneiken Getöteter Greifvogel sorgt für heftige Kritik

Unbekannte haben in der vergangenen Woche in dem Waldstück zwischen Geneiken und Tüschenbroich mit einem Luftgewehr einen Mäusebussard erschossen. Das Tier erlitt so schwere Verletzungen, dass es kurz nach der Tat verendete. Eine entsprechende Mitteilung der Tierschutzorganisation Peta hat die Kreispolizei Heinsberg auf Anfrage bestätigt.