Hundesteuer in Wegberg Weniger Steuern für Listenhunde mit Wesenstest?

Tobias Arndt von den Grünen hingegen wollte dem Beschlussvorschlag, keine Reduzierung der Hundesteuer vorzunehmen folgen. „Wenn einem die Kosten zu hoch sind, sollte man sich einen solchen Hund gar nicht erst anschaffen“, argumentierte er. Und Heinz Nießen von der FDP ging sogar noch einen Schritt weiter: „Ein Wesenstest ist kein Freifahrtsschein“, sagte er. „Wir wollen diese Hunde nicht in der Stadt haben. Es gibt dabei immer zwei Probleme an der Leine: Das eine ist am vorderen, das andere am hinteren Ende.“ Auch der Andrang in den Tierheimen werde seiner Ansicht nach durch die Entscheidung nicht beeinflusst. Mit Ausnahme von Aktiv für Wegberg stimmten also alle Fraktionen gegen eine Reduzierung der sogenannten „Kampfhundesteuer“. Von den neun kreisangehörigen Kommunen des Kreises Heinsberg wird in sieben Kommunen ein erhöhter Steuersatz für die sogenannten „gefährlichen Hunde“ erhoben. Einzig eine dieser sieben Kommunen sieht eine Reduzierung der Steuerlast nach erfolgtem Wesenstest vor. Hier wird von der Kommune davon ausgegangen, dass durch den Wesenstest keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit zu befürchten ist.