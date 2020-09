In Wegberg-Gerichhausen : Dorfgemeinschaft „Hei on Klei“ sagt Martinszug ab

Dorfgemeinschaft „Hei on Klei“ sagt Martinszug ab

In Wegberg-Gerichhausen

In diesem Jahr wird es keinen Martinszug in Wegberg-Gerichhausen geben. Foto: HoK-Mediateam

Gerichhausen Die Stadt Wegberg hätte helfen wollen, doch die Auflagen erscheinen der Dorfgemeinschaft Hei on Klei zu kompliziert in der Durchführung: Sie sagte den Martinszug für dieses Jahr ab.

Die Dorfgemeinschaft „Hei on Klei“ hat vieles versucht, am Ende gab es aber keine coronakonforme Lösung: Die Gerichhausener Dorfgemeinschaft sagt den Martinszug für dieses Jahr ab. „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, wäre es doch die letzte Veranstaltung gewesen, die die Dorfgemeinschaft in diesem Jahr noch hätte durchführen können, bevor sich unsere Zwangspause im März 2021 jährt. Dennoch sind wir der Überzeugung, dass man nichts erzwingen muss“, erläutert Geschäftsführer Michael Jackels.