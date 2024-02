Karnevalistisches Mitsingkonzert Gemeinsamer Gesang im Flachsmuseum

Wie wichtig solche Veranstaltungen für den Beecker Heimatverein und das Flachs- und Trachtenmuseum sind, machte Wimmers im Vorfeld deutlich: „Wir sind auf solche Veranstaltungen angewiesen, um als Heimatverein überleben zu können“, erklärte er. Wie voll der Terminkalender der Ehrenamtler tatsächlich ist, verrät ein Blick: Rund 60 Termine des Heimatvereins finden über das Jahr verteilt in Beeck und näherer Umgebung statt. Vier Termine davon stehen unter dem Motto „Wir singen!“ – auf die Karnevalsausgabe der Veranstaltungsreihe folgt im Mai ein Termin zum gemeinsamen Singen, bei dem man sich ausschließlich alten Schlagern widmet. „Lieder am Lagerfeuer“ werden am 10. August gemeinsam gesungen und weihnachtlich-stimmungsvoll wird es mit Liedern zum Advent am 1. Dezember.