Wegberg gemeinsam gestalten Arbeitsgruppen tragen Ergebnisse vor

Ein lauschiges Plätzchen, bequeme Sitzgelegenheiten und ein Film, der fernab der großen Blockbuster begeistern kann – so stellt man sich ein Programmkino vor. Und ein solches soll es künftig auch in Wegberg geben: vielleicht in einer Mühle, vielleicht mit wechselnden Locations. So lautet die Idee der Arbeitsgruppe Tourismus, Kultur und Freizeit, die sich aus der Bürgerinitiative „Wegberg gemeinsam gestalten“ herauskristallisiert hat. „Auch regelmäßige Lesungen können wir uns vorstellen“, sagt die Wegberger Künstlerin Sonja Graus, die sich in der Arbeitsgruppe engagiert und beim übergeordneten Treffen aller vier Arbeitsgruppen stellvertretend über den Stand der Dinge berichtete. Dazu wollen die Mitglieder Kontakt zum Wegberger Kulturring aufnehmen, aber noch sei alles am Anfang. „Wir wollen regelmäßige Buchbesprechungen anbieten, zu denen auch hin und wieder die Autoren eingeladen werden können.“ Was aber schon konkret geplant wird, ist ein Kunsthandwerkermarkt im Innenhof des alten Karmeliterklosters, bei dem zehn handverlesene Ausstellerinnen und Aussteller ihre Waren anbieten und über ihr jeweiliges Kunsthandwerk berichten können. „Die Stadtverwaltung ist Feuer und Flamme für diese Idee“, wusste Tobias vom Dorp zu berichten, der die Bürger Anfang des Jahres dazu animiert hatte, sich für ihre Heimat einzusetzen und sie mitzugestalten. „Ziel ist es, diesen Markt im Herbst zu veranstalten, dazu soll es einen Wein- und einen Flammkuchenstand geben, Jazzmusik. Wir würden uns freuen, wenn sich der Kunsthandwerkermarkt etabliert und wir ihn ausweiten können.“