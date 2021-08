Nächtlicher Einsatz für die Polizei : Unbekannte sprengen Geldautomat in Wegberg

Eine Kriminaltechnikerin sucht nach Spuren. Die Automatensprengung hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Foto: Uwe Heldens

Wegberg Großen Schaden richtete die Sprengung eines Geldautomaten an der Bahnhofstraße in Wegberg an. Die Polizei fahndet nach den Tätern. Es gibt drei Verdächtige.

Unbekannte haben den Ausgabeautomaten eines Geldinstituts an der Bahnhofstraße in Wegberg gesprengt. Wie die Kreispolizeibehörde Heinsberg in einer ersten Presseerklärung berichtet, bemerkten Anwohner am Donnerstag, 12. August, einen dunklen Wagen, der gegen 3.30 Uhr vor dem Gebäude der Bank anhielt. Drei Personen stiegen aus dem Fahrzeug aus und begaben sich zum dortigen Geldautomaten. Kurze Zeit später war ein lauter Knall zu hören.

Als ein Zeuge auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Täter in ihrem Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Grenzlandring. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sichert Spuren und prüft derzeit, ob und in welcher Höhe Geld erbeutet wurde. Das Gebäude wurde durch die Sprengung stark beschädigt. Der Bereich ist für die weitere Spurensicherung gesperrt.

(RP)