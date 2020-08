Positive Schlüsse aus Corona-Krise gezogen : Geflügelliebhaber Merbeck planen mutig in die Zukunft

Geflügelliebhaber Merbeck planen mutig in die Zukunft

Das ist „Land un Höhner“ in Merbeck normalerweise. Die Geflügelliebhaber Merbeck organisieren ihre Veranstaltung nun um. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Merbeck Die Merbecker Züchter ziehen positive Schlüsse aus der Corona-Krise. Für „Land un Höhner“ im Oktober haben sie eine Alternative gefunden und planen die 36. Merbecker Grenzlandschau.

Drei Kleintiermärkte hätten die Geflügelliebhaber Merbeck in diesem Jahr gerne organisiert gehabt, doch in Zeiten der Corona-Krise ist auch dieser Verein davon betroffen, neu denken zu müssen. Das muss jedoch gar nicht so negativ sein, erklärte nun Andreas Theißen, der Vorsitzende.