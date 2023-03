Gärtnermeister Kleo Monforts aus Wegberg So startet der Garten in den Frühling

Zur Begrüßung gibt es selbstgebrauten Ingwertee. „Ich bin keine Kräuterhexe, aber der tut mir gut“, erklärt Gärtnermeister Kleo Montforts. Denn gesund und ökologisch geht es zu in seinem grünen Reich in Bischofshütte bei Klinkum. Denn nachdem der Winter sich in der vergangenen Wochen mit eisigen Temperaturen und sogar Schneefall noch einmal kraftvoll gemeldet hat, soll es in dieser Woche deutlich aufwärts gehen. Sogar 18 Grad könnten möglich sein. Jetzt beginnt das von vielen Menschen lange ersehnte Frühjahr, und es gibt reichlich zu tun für Profi- wie Hobbygärtner.