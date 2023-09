Wegberger Verein Platz des SV Helpenstein nach Industriebrand wieder bespielbar

Der Industriebrand hat buchstäblich weite Kreise gezogen: Trümmerteile und Schadstoffe wurden im Umkreis von mehreren Hundert Meter vom Firmenstandort von „TPE Sealing“ an der Friedrich-List-Allee im Wegberg-Oval in allen Himmelsrichtungen verteilt. Auch der SV Helpenstein und sein Fußballplatz, nur wenige Hundert Meter entfernt nordwestlich an der Eckartstraße gelegen, war von dem Brand betroffen. So stark, dass für eine Woche kein regulärer Spielbetrieb vor Ort stattfinden konnte.