Fundkatze in Wegberg Paula, die Café-Katze

Gemeinsam mit ihrer Familie berät sie häufig über die Zukunft der Katze, die von ihr den Namen Paula bekommen hat. Paula, die Café-Katze. „Ich habe das Veterinäramt angerufen und den Fall geschildert, dort wurde ich an das Ordnungsamt verwiesen“, sagt Tochter Jessi Rehberg, die auch im Café mitarbeitet. Die Mitarbeiter des Ordnungsamts empfahlen ihr die Monro Ranch, einen Lebenshof am Rand von Mönchengladbach. Der Verein kümmert sich ehrenamtlich unter anderem um Pferde, Schafe, Ziegen, Gänse, Hühner, Schweine, Tauben, Alpakas und eben auch Katzen. „Mein Bauchgefühl sagt allerdings, dass ich für Paula ein winterfestes Häuschen kaufe, in dem sie schlafen kann, wenn sie möchte. Ich habe auch einen riesigen Garten, wenn sie mit mir kommen würde, könnte ich auch dort ein schönes Plätzchen für sie finden“, sagt Monika Rehberg, die sich von ihrem neuen Schützling nicht trennen möchte.