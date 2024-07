Unheilbar krank Im Kampf gegen Endometriose und Krebs

Rebecca Röver ist gerade mal 14 Jahre alt, als sie von sehr schweren Unterleibsschmerzen gequält wird. Damit beginnt ein Leidensweg, den sie bis heute – 20 Jahre später – tapfer Schritt für Schritt geht. Nach einer wahren Ärzte-Odyssee, die ihr jegliches Vertrauen in die Medizin genommen hat, erhält sie 2017 endlich die Diagnose: Die 34-jährige leidet an Endometriose. Dabei handelt es sich um Ansiedlungen von Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter. Die versprenkelte Schleimhaut ruft in einigen Fällen überhaupt keine Symptome hervor. In anderen führt sie aber zu starken, „gegen die Geburtswehen ein Spaziergang sind“, wie Rebecca Röver sagt. Und sie weiß das, denn sie ist Mutter von drei Kindern im Alter von elf, neun und vier Jahren. Und für sie kämpft sie jeden Tag.