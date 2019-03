Wegberger Innenstadt: Frühlingsfest mit vielen Facetten

Das Frühlingsfest lockte viele Besucher in die Wegberger Innenstadt. Die Stände in der Fußgängerzone bis hinauf zum Rathausplatz waren umlagert. Es wurde geschaut und gestöbert. Foto: Ruth Klapproth

Wegberg Für unterschiedliche Interessen war mit Druckkunst, Büchern, Fahrrädern und verkaufsoffenen Geschäften in der Wegberger Innenstadt etwas geboten. Die Werbegemeinschaft organisierte einen Krammarkt für die Besucher.

Die Neugier der Besucher auf die unterschiedlichen Angebote beim Frühlingsfest in der Innenstadt war groß. Die Stände in der Fußgängerzone bis hinauf zum Rathausplatz waren umlagert. Es wurde geschaut und gestöbert sowie wurde das eine oder andere Schnäppchen gemacht. Auch Stippvisiten in den örtlichen Geschäften der Fußgängerzone mit ihren Passagen gehörten für viele Besucher dazu.

Auch das Wetter spielte weitgehend mit. Wer sich künstlerisch betätigen wollte, fand in der Atelieretage ein außergewöhnliches Angebot. Die ansässigen Künstler hatten den Tag der Druckkunst der Unesco am Freitag zum Anlass genommen, das ganze Wochenende zu diesem Thema schwerpunktmäßig zu gestalten. So zeigte Beate Bündgen Holzdrucke und zugehörige Druckstelen im Erdgeschoss. Die durch das Druckverfahren erreichte Plastizität war durch die Rahmung verstärkt. Ebenso Holzdrucke wie ein Frauenporträt aber auch Radierungen mit klaren Konturen und präziser Aussagekraft gaben bei Stefanie Mosburger-Dalz Einblicke in Techniken, die aus dem Alltagsgebrauch weitgehend verschwunden sind, aber von Künstlern weiter verwendet werden. Johannes Donner stellte Kaltnadel-Radierungen aus – er verwendet das Tiefdruckverfahren immer wieder. Die Technik des Kupferstichs erläuterte Mosburger-Dalz, während Beate Bündgen Besucher beim Bedrucken von Papierstreifen mit Linoldruckplatten anleitete. Gerne geben die Künstler bei Interesse und weiteren Fragen zukünftig Auskunft, war zu vernehmen.