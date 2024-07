Wegberger Gescjocjte Früher hatte jede Bürgermeisterei ein eigenes Gefängnis

Für Wegberg ist durch einen glücklichen Zufall ein Lageplan für das unterirdische Gefängnis überliefert worden. Die genaue Lage war so bisher in der örtlichen Literatur nicht bekannt. Dieses Polizeigefängnis war dem Alten Rathaus am Markt, heute Brunnenanlage in der Hauptstraße, angegliedert. In den beiden Zellen stand jeweils eine Pritsche. Auch in den meisten anderen Ort waren Zellen im Gemeindehaus eingerichtet.